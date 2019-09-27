Матвиенко разочарована выступлением Зеленского в ООН

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генеральной ассамблеи ООН показало, что риторика Киева не изменилась, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Зеленский обвинил Россию в ведении войны в центре Европы - на Донбассе.

"Меня очень разочаровало и огорчило его выступление с трибуны ООН", - сказала Матвиенко РИА Новости. "Хотя бы он придумал новый актерский ход, а он по сути повторил шаги Порошенко, только в более мелком масштабе: тот двери от автобуса возил в ООН, а Зеленский нашел какую-то пулю", - отметила спикер.

Глава Совфеда предостерегла президента Украины от заявлений, которые, которые могут иметь "необратимые последствия".

"Нельзя делать заявления и шаги, которые могут иметь необратимые последствия. Это очень опасно", - считает она.

Главная ошибка Зеленского, по ее мнению, состоит в том, что он сказал неправду.

"Вот это не забудут, как не забудут Колину Пауэллу пробирку, которой он тоже в свое время размахивал с трибуны ООН, утверждая, что в Ираке есть биологическое оружие. Думаю, не я одна испытываю после подобных высказываний глубочайшее разочарование в Зеленском", - сказала Матвиенко.