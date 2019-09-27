Песков не исключил возобновления авиасообщения с Грузией "в свое время"

Авиарейсы между Россией с Грузией можно восстановить при соблюдении ряда условий, считают в Кремле.

Авиасообщение приостанавливалось, а не отменялось навсегда, объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения", - сказал Песков.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям РФ выполнять с 8 июля рейсы в Грузию, где возобладали антироссийские настроения, вылившиеся в беспорядки в связи с приездом парламентариев из Москвы. За возобновление авиасообщения недавно высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.