Турнир памяти боксера Максим Дадашева будет проходить в Санкт-Петербурге

Федерация бокса России объявила о том, что с 2020 года в Санкт-Петербурге будет проходить турнир по боксу среди профессионалов памяти трагически погибшего в США Максима Дадашева, сообщает ТАСС.

"Турнир будет ежегодно проходить в Санкт-Петербурге. Впервые он состоится в сентябре 2020 года", - сообщили агентству в федерации.

Максим Дадашев умер 23 июля в больнице в США. За три дня до этого он встретился на ринге с представителем Пуэрто-Рики Субриэлем Матиасом в поединке за право драться за чемпионский титул по версии IBF. После 11 раунда бой по инициативе команды российского боксера был остановлен из-за того, что Дадашев пропустил слишком много ударов. В раздевалке спортсмену стало плохо, его отправили в больницу, где был диагностирован сильный отек мозга. Дадашеву провели операцию, но спасти его жизнь так и не смогли.

Атлетическая комиссия штата Мэриленд, где проходил бой, так и не назвала виновных. Семья Дадашева намерена судиться с ней.