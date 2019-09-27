Павел Мамаев договаривается о контракте с "Ростовом"

Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом". Ранее сообщалось, что футболист практически договорился с московским "Динамо", однако затем стало известно, что Мамаев отправился в Ростов-на-Дону.

Как сообщает "Чемпионат", уже скоро Мамаев подпишет соглашение на два года с опцией продления еще на сезон.

17 сентября Павел Мамаев по УДО вышел на свободу из колонии в Белгородской области, где отбывал срок за несколько драк в центре Москвы. Позже он расторг контракт с "Краснодаром".