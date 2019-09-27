Рестайлинг Toyota C-HR: появились первые подробности

"Российская газета" сообщала, что Toyota готовится привезти обновлённую версию своего самого доступного кроссовера C-HR. При этом никаких информации о том, чего коснётся обновление, не было.

Японское издание Best Car сообщает, что Toyota расскажет о новинке официально 18 октября. Судя по опубликованной заметке, как такового рестайлинга не планируется: будет лишь изменена система работы светотехники - головной оптики и фонарей. В стандартной комплектации появится навигационная система, а размер экрана мультимедиа увеличится до 9 дюймов.

Для автомобилей, оснащённых гибридной силовой установкой и турбомотором 1.2 литра, будет доступно спортивное исполнение GR-S. Для таких C-HR подготовили спойлер увеличенного размера, колёсные диски на 19 дюймов и спортивные кресла в салоне.

Напомним, обновлённый Toyota C-HR появится на нашем рынке до конца 2019 года. В настоящее время цена на кроссовер начинается от 1 267 000 рублей.