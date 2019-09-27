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Samsung, который не смог. Экран Galaxy Fold сломался на второй день

Текст:   Богдан Бобров
27.09.2019,  
12:00
Фото: Samsung/YouTube Фото: Samsung/YouTube
Фото: Samsung/YouTube

Журналист издания Techcrunch Брайан Хитер поведал в интернете грустную историю о том, как экран инновационного смартфона Samsung Galaxy Fold сломался спустя всего 27 часов с начала использования.

По заверениям автора материала, он не устраивал ему никаких экзекуций, не бросал на бетон и не окунал в воду, а просто использовал как основной гаджет. Открыв устройство на второй день, он увидел прямо по центру цветное пятно поврежденных пикселей диаметром примерно в 1 сантиметр.

Для девайса за 2000 долларов такая "особенность", как минимум, обидна. Представитель корейского производителя уже забрал испорченный образец для изучения проблемы.

Пока не ясно, будет ли такая поломка являться гарантийным случаем или же она подпадает под программу "дешевой" замены дисплея за 150 долларов.

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Напомним, Samsung Galaxy Fold - аппарат с поистине сложной судьбой. Его релиз должен был состояться еще весной, но первые тестовые образцы из первой партии буквально рассыпались в руках, после чего корейский производитель отодвинул старт продаж и отправил устройство на доработку. Когда же Galaxy Fold все-таки добрался до полок магазинов, испытания показали, что экран можно поцарапать ногтем.

Специально для того, чтобы объяснить пользователям, как бережно надо обходиться с революционным смартфоном, Samsung даже записали специальный ролик.

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