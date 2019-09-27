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27.09.2019 16:46
Рубрика: Власть

Сергей Лавров выступил против "наследия" Андрея Громыко

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл в штаб-квартире ООН фотовыставку, посвященную министру иностранных дел СССР Андрею Громыко.

Благодаря усилиям и авторитету Громыко главное здание международной организации обосновалось в 1945 году в Нью-Йорке, а не было размещено в Женеве, на чем настаивали европейские партнеры Советского Союза. Однако, спустя 74 года вопрос о том, где должна размещаться штаб-квартира ООН вновь оказался в повестке дня.

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В связи с беспрецедентным отказом Госдепартамента США во въездных документах членам российской официальной делегации, которые должны были участвовать в Генассамблее ООН, Москва заговорила о необходимости переноса ооновских мероприятий на другие, менее политизированные и более устойчивые площадки.

Интересно, согласился бы Андрей Громыко на размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1945 году если бы мог предположить, что власти США станут использовать этот фактор в политических целях в будущем. В то время, как на проходящие в Женеве мероприятия по линии ООН проблем с выдачей виз их участникам со стороны Швейцарии до сих пор не было.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ООН Россия и США
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