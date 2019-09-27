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27.09.2019 11:04
Рубрика: Легковые авто

Subaru станет "дочкой" Toyota

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Toyota и Subaru опубликовали официальное сообщение, в котором сообщили о достигнутых договорённостях о взаимодействии компаний в рамках существующего альянса. Плодом отношений должна стать новая модель.

В настоящее время Toyota является обладателем 16.83% акций партнёра по альянсу. Компания планирует увеличить свою долю как минимум до 20%. В сообщении также говорится, что "Subaru, как предполагается, станет дочерней компанией Toyota". Subaru в свою очередь купит акции Toyota на сумму до 80 миллионов йен. В настоящее время сделка рассматривается антимонопольной службой.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Летом этого года компании объявили о разработке новой модульной платформы для электромобилей, сочетающих преимущества полного привода Subaru и опыт Toyota в области технологий электрификации транспортных средств. Новая архитектура позволит создавать седаны и кроссоверы C- и D-сегментов.

Напомним, в рамках кооперации компании разработали спорткупе, которое продаётся как Subaru BRZ и Toyota GT86.

Ранее "РГ" сообщала, что Toyota создала альянс с ещё одним автопроизводителем - Suzuki.

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#Toyota #Subaru