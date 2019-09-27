В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

В министерстве по чрезвычайным ситуациям прокомментировали информацию о том, что на балконах квартир нельзя будет курить и жарить шашлыки. Речь идет об изменениях в Правила противопожарного режима, которые были инициированы ведомством.

- С 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации ведомства, к ответственности по большей части будут привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара

Нарушителям может грозить предупреждение или штраф. Курение на балконе может привести и к уголовно-правовому наказанию, если брошенный окурок станет причиной того, что сгорит балкон или несколько квартир. Как отметили в ведомстве, неосторожность при курении становится причиной пожаров на балконах в 60% случаев.

Накануне "РГ" сообщала о том, что согласно новым требованиям, направленным на обеспечение пожарной безопасности, запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.