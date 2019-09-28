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Названа причина смерти Марка Захарова

Наше кино
    28.09.2019, 13:13
Текст:   Козьма Лоханкин

Названа причина смерти выдающегося отечественного режиссёра театра и кино Марка Захарова.

Он умер от повторного воспаления лёгких, сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком, где Захаров был художественным руководителем.

"Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров", - цитирует Варшавера РИА Новости.

Марк Захаров, автор таких всенародно популярных картин, как "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен" и других, умер сегодня на 86-м году жизни в Москве.

В минувшем августе его госпитализировали с воспалением лёгких и выписали 9 сентября.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

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