Названа причина смерти Марка Захарова

Названа причина смерти выдающегося отечественного режиссёра театра и кино Марка Захарова.

Он умер от повторного воспаления лёгких, сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком, где Захаров был художественным руководителем.

"Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров", - цитирует Варшавера РИА Новости.

Марк Захаров, автор таких всенародно популярных картин, как "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен" и других, умер сегодня на 86-м году жизни в Москве.

В минувшем августе его госпитализировали с воспалением лёгких и выписали 9 сентября.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.