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Рубрика: В мире

С затонувшего буксира с украинскими моряками спасены только три человека

Текст: Андрей Васильев
Три члена экипажа буксира Bourbon Rhode с украинскими моряками, который в четверг издал сигнал бедствия в водах, находящихся в опасной близости от урагана Лоренцо, были найдены в спасательной шлюпке в субботу.

Французский Морской Спасательный Координационный Центр (MRCC) подтвердил спасение моряков порталу Weather.com. "Мы нашли спасательный плот с тремя людьми на борту, - сказал в телефонном интервью менеджер MRCC Филипп Брикер. - Двое из них немного устали, но последний находится в очень хорошем состоянии". Имена спасенных украинцев не называются.

Фото: REUTERS
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Судьба 11 членов экипажа, пропавших без вести с буксира Bourbon Rhode, остается неизвестной. Само судно затонуло. "Мы знаем, что на этом корабле было четыре спасательных плота. Мы нашли один - сказал Брикер. - Я не уверен, что трое других были использованы для эвакуации с корабля".

Брикер сказал, что выжившие моряки были найдены французским поисковым самолетом около девяти часов утра в субботу. Они сообщили, что лодка затонула в четверг около полудня по Гринвичу. Аварийный маяк показал, что Bourbon Rhode попал в центр урагана Лоренцо и был немного севернее его "глаза". Последний раз моряки выходили на связь, когда судно находилось в пути в 1200 морских милях от заморской территории Франции Мартиники, расположенной на архипелаге Малых Антильских островов в Карибском море и в 60 морских милях к юго-юго-востоку от глаза урагана Лоренцо.

По данным Национального центра ураганов США, на тот момент Лоренцо был ураганом 4-й категории с устойчивыми ветрами до 200 километров в час. Волны достигли более шести метров. Это был также один из самых дальних восточных ураганов, когда-либо зарегистрированных в Атлантическом океане. Пока неизвестно, как и почему буксир попал в шторм.

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Поиск других моряков будет продолжен, на место происшествия направятся еще несколько кораблей и самолетов, вдобавок к тем, чтобы были задействованы в спасательной операции с четверга.

По словам представителей компании-владельца, Bourbon Rhode направлялся из Лас-Пальмаса на Канарских островах в Джорджтаун в Гайане. В пресс-релизе компании, которая эксплуатирует буксир, говорится, что он забирал воду, когда с него был послан сигнал бедствия.

В мире экс-СССР Украина
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