Видео: напавшего с ножом на медика режиссера Хейфеца увезла "скорая"

85-летнего режиссера Леонида Хейфеца, напавшего с ножом на приехавшую к нему по вызову женщину-фельдшера, увезла карета "скорой помощи".

Соответствующее видео публикует РЕН ТВ, на котором режиссера выносят из подъезда, кладут на носилки и помещают в машину.

Напомним, режиссер набросился на 41-летнюю женщину, когда она измеряла Хейфецу давление. После чего режиссер начал вести себя агрессивно, достал нож и набросился на медика.

Согласно информации канала, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт, учился на режиссерском факультете ГИТИС. Народный артист Российской Федерации.

Среди работ - "Пигмалион" Шоу, "Не все коту масленица" и "На бойком месте" Островского, "Вишневый сад" Чехова, "Маскарад" Лермонтова. Телефильмы "Рудин", "Обрыв", "Доходное место", "Свадьба Кречинского", "Король Лир".