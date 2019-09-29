Британскому премьер-министру Борису Джонсону могут объявить импичмент, в результате которого он будет отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.

Возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра рассматривают британские оппозиционные партии, сообщает британское издание The Sunday Times. По прогнозам экспертов, уже в самое ближайшее время, скорее всего, уже в понедельник, Борис Джонсон столкнется с беспрецедентным давлением своих политических противников, выразивших резкое несогласие по поводу его незаконного приостановления работы парламента. При этом импичмент является одним из возможных вариантов осуждения Джонсона за незаконную приостановку работы парламента. Отметим, что в эти дни по другую сторону Атлантики дело об импичменте инициируют противники Дональда Трампа, главного иностранного политического союзника и друга Джонсона.

Призывы к смещению Бориса Джонсона с должности усилились после того, как во вторник Верховный суд постановил, что глава кабинета министров незаконно приостановил деятельность парламента на пять недель. 11 судей Верховного суда назвали решение премьер-министра приостановить работу парламента "серьезной" угрозой демократии. Председатель Верховного суда леди Хейл заявила, что решение Джонсона просить королеву закрыть Палату общин на пять недель было "незаконным, недействительным и бесполезным". Это решение, сообщают источники издания, якобы привело к временному разрыву отношений между Букингемским дворцом, который, мягко говоря, "был не впечатлен этим", и Даунинг-стрит. "Они (члены королевской семьи) не впечатлены происходящим - на самых высоких уровнях семьи", - сказал собеседник газеты из Палаты общин.

По сообщению metro.co.uk, член парламента от левоцентристской валлийской партии "Плайд Камри" Лиз Савилль-Робертс попросила спикера британского парламента Джона Беркоу дать ответ на вопрос, могут ли законодатели подать ходатайство о запуске процедуры импичмента премьер-министру. Другие представители этой партии обвинили Джонсона в попытке избежать ответственности. Савиль-Роберт заявила, что Джонсон "не имеет границ" в своих политической интриге и агрессивной риторике. Подняв вопрос по порядку ведения заседания по процедуре импичмента в палате общин, Савиль-Робертс пояснила, что "Верховный суд с большой ясностью дал понять, что ответственность лежит в основе парламентской демократии".

Если парламентарии запустят ходатайство об импичменте, это может привести к судебному преследованию и судебному разбирательству, которое традиционно будет проходить в Вестминстерском зале на парламентских основаниях. Как сообщает CNN, в случае успешного голосования о недоверии Джонсону на посту премьера его временно может заменить главный политический противник, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Джонсон настаивает, что приостановка работы парламента не имеет никакого отношения к Brexit, утверждая, что речь королевы Елизаветы II на открытии сессии Палаты общин, которую она собирается произнести 14 октября, необходима для представления повестки дня нового законодательства. Однако решение Верховного суда поддерживает обвинения политических оппонентов в том, что Джонсон "ввел в заблуждение" королеву, что и вызвало призывы к его отставке.

Джонсон принял свое решение после того, как в сентябре Палата общин приняла так называемый Бенн-акт, который делает незаконным Brexit без заключения сделки с ЕС. Кроме того, законодатели постановили, что это решение не может быть принято без одобрения парламентом страны. Бенн-акт также побуждает премьер-министра просить продлить Брюссель членство Великобритании в Европейском союзе. Но Джонсон дал понять, что может игнорировать закон: он настаивает на том, что страна должна покинуть торговый блок к 31 октября, с сделкой или без. Как отмечают аналитик, пока остается неясным, как Джонсон попытается это сделать.

В воскресенье стало известно, что Борис Джонсон позвонил Елизавете II, чтобы лично извиниться перед ней за то, что смутил ее, приостановив работу парламента страны на пять недель. Источник на Даунинг-стрит сказал The Sunday Times, что Джонсон "как можно быстрее связался с королевой, чтобы сказать: ему было очень жаль расстроить Елизавету II"

Между тем

Любопытно, что в 2004 году Джонсон был одним из главных сторонников идеи запуска процедуры импичмента в отношении тогдашнего британского премьера Тони Блэра за его "необоснованную поддержку" войны в Ираке. "Он относился к парламенту и общественности с презрением, и именно поэтому он заслуживает того, чтобы его осудили", - написал Борис Джонсон в 2004 году о Тони Блэре в статье для The Daily Telegraph.