Фанаты "Спартака" скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова

Болельщики московского "Спартака" освистали главного тренера команды Олега Кононова перед встречей 11-го тура Премьер-лиги дома с "Оренбургом".

Случилось это при объявлении диктором состава хозяев. Когда он произнес имя Кононова, фанаты ответили свистом и стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес специалиста.

Напомним, что в матче Кубка России против "КАМАЗа" в эту среду спартаковские болельщики посвятили Олегу Георгиевичу оскорбительный баннер. Сам Кононов, несмотря на неважные результаты и постоянную критику, тем не менее, не собирается уходить в отставку.