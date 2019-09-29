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29.09.2019 08:45
Рубрика: Общество

Илон Маск усомнился в существовании инопланетян

Фото: EPA/ADAM S DAVIS Фото: EPA/ADAM S DAVIS
Фото: EPA/ADAM S DAVIS

Глава компании SpaceX не относится к людям, которые верят в инопланетян. Об этом рассказал сам Илон Маск.

Фото: pixabay.com
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"Мы единственные разумные живые существа. Может, где-то там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков ", - подчеркнул руководитель корпорации, которая недавно провела успешные испытания устройства Starhopper. Это прототип межпланетного космического корабля Starship, который задуман для совершения полетов на Марс и других миссий.

А еще Маск напомнил, что у человечества осталось "всего семьсот миллионов лет", а потом Землю уничтожит Солнце. Он призвал осваивать космос и другие планеты, пишет РИА Новости.

Общество Космос
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