Илон Маск усомнился в существовании инопланетян

Глава компании SpaceX не относится к людям, которые верят в инопланетян. Об этом рассказал сам Илон Маск.

"Мы единственные разумные живые существа. Может, где-то там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков ", - подчеркнул руководитель корпорации, которая недавно провела успешные испытания устройства Starhopper. Это прототип межпланетного космического корабля Starship, который задуман для совершения полетов на Марс и других миссий.

А еще Маск напомнил, что у человечества осталось "всего семьсот миллионов лет", а потом Землю уничтожит Солнце. Он призвал осваивать космос и другие планеты, пишет РИА Новости.