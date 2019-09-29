Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщили в МВД республики, передает РИА Новости.

Партия Курца набирает 38,4%, что соответствует 73 из 183 мандатов в Национальном совете. На втором месте - Социал-демократическая партия с 21,5% голосов (41 мандат), на третьем - Австрийская партия свободы с 17,3% (32 мандата).

Явка на выборах составила 60,6%.

Курц уже выразил намерение вести переговоры о формировании правительства с другими политическими силами.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, в свою очередь, поздравил Курца с победой.

"Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - написал посол в Facebook.

Напомним, что правительство Австрии в мае ушло в отставку на фоне вынесенного депутатами вотума недоверия премьер-министру Себастиану Курцу.