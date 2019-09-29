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29.09.2019 23:46
Рубрика: В мире

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщили в МВД республики, передает РИА Новости.

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Партия Курца набирает 38,4%, что соответствует 73 из 183 мандатов в Национальном совете. На втором месте - Социал-демократическая партия с 21,5% голосов (41 мандат), на третьем - Австрийская партия свободы с 17,3% (32 мандата).

Явка на выборах составила 60,6%.

Курц уже выразил намерение вести переговоры о формировании правительства с другими политическими силами.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, в свою очередь, поздравил Курца с победой.

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"Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - написал посол в Facebook.

Напомним, что правительство Австрии в мае ушло в отставку на фоне вынесенного депутатами вотума недоверия премьер-министру Себастиану Курцу.

В мире Европа Австрия
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