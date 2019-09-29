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29.09.2019 07:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке закончилось шествие в честь Дня тигра и начался праздник

Текст: Ольга Журман
Шествие "тигриной" колонны, в которой приняли участие тысячи горожан, закончилось во Владивостоке.
Фото: Пресс-служба администрации Приморского окрая Фото: Пресс-служба администрации Приморского окрая
Фото: Пресс-служба администрации Приморского окрая

Пока колонна шла по Океанскому проспекту, люди скандировали речовки: "Кто шагает дружно в ряд? Полосатый наш отряд!". В колонне шли горожане, одетые в костюмы тигра, особенно мило смотрелись дети с разукрашенными "под тигра" лицами. Был даже замечен золотистый ретривер с тигриными полосками на морде. Специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы шли в оранжевых футболках с призывом сохранять амурского тигра.

Фото: REUTERS
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Колонна пришла на центральную площадь города, где начались торжества в честь двадцатой годовщины празднования Дня тигра.

На площади проходят конкурсы, выставки, гуляния, ярмарка, концерт. Хорошая погода (воздух прогрелся до +20 градусов) позволяет горожанам праздновать. Десятки людей в костюме тигра развлекают детей. Очереди выстроились к столикам с аквагримом, все хотят быть похожими на амурского тигра.

Накануне во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвященное юбилейному 20-му Дню тигра, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Фестиваль служит украшением общественной, культурной жизни столицы Приморья и Дальнего Востока в целом. Отрадно, что в последние годы удалось добиться серьезных результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, создания подходящих условий для проживания этого краснокнижного хищника", - сказал на собрании вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Он также напомнил, что в России принят закон, усиливающий уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных краснокнижных животных.

Общество Семья и дети Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Вице-премьеры ДФО Приморский край Владивосток ДФО Приморский край
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