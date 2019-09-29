Аксенов выразил соболезнования родным экс-президента Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью экс-президента республики Юрия Мешкова.

"Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В свою очередь председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что Юрий Мешков войдет в историю республики как трагическая фигура.

"У Мешкова сложилась трагическая судьба. Он не смог воспользоваться историческим шансом и ситуацией, в которой в свое время оказался", - сказал РИА Новости Иоффе. И пояснил, что в силу различных причин Мешков был вынужден уехать из республики.

Напомним, сегодня на 74-м году жизни скончался бывший президент Крыма Юрий Мешков. В августе во время отдыха в Турции политик перенес инсульт, врачи ввели пациента в искусственную кому. Позже Мешкова перевезли в Россию, он находился в клинике Красногорска.