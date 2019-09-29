Если исходить из положения клубов в турнирной таблице, то кажется, что исход встречи предрешен еще до стартового свистка: "Спартак" явный фаворит на своем поле против идущего предпоследним в лиге "Оренбурга". Однако не все так просто.

Судя по недавним результатам, команда Олега Кононова находится в глубоком кризисе. В последних семи матчах "красно-белые" потерпели пять поражений, в том числе в предыдущих трех турах чемпионата страны. Активные болельщики "Спартака" уже неоднократно призывали Кононова уйти в отставку, но тренер неизменно парирует, что ответит победами. Время идет, а слова так и остаются словами. И вряд ли кого-то из поклонников "красно-белых" убедила минимальная победа в Кубке России над "КАМАЗом", выступающим в ПФЛ.

"Оренбург", напротив, плохо начал сезон, но постепенно набрал ход. В последних трех турах оренбуржцы одержали две победы и догнали в таблице целую группу команд. Несомненно коллективу Владимира Федотова добавил оптимизма успех в матче с "Чертаново" и выход в 1/8 финала Кубка России.

"Спартак" и "Оренбург" четыре раза встречались в официальных матчах (все - в рамках РПЛ). Три победы у "красно-белых" и одна у их соперников, причем одержана она была в мае этого года, когда москвичей уже возглавлял Кононов.

В общем каждой из команд есть за что бороться. И на первое место в предстоящей игре, очевидно, выйдет желание победить. У кого его окажется больше, узнаем совсем скоро. "РГ" проведет прямую трансляцию встречи - начало в 16.30 по московскому времени.