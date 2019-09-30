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30.09.2019 15:06
Рубрика: Происшествия

Адвокат Устинова намерен добиваться оправдания своего подзащитного

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд в понедельник закончил рассматривать апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову.

Напомним, он был осужден на 3,5 года колонии за применения насилия к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Этот срок, установленный Тверским районным судом столицы, Мосгорсуд поменял на один год условного заключения с отсрочкой исполнения на два года. То есть, если в течение двух лет он нарушит закон - ему могут добавить срок и отправить в колонию.

Согласно решению Мосгорсуда, категория совершенного Устиновым преступления изменена с тяжкого на уровень средней тяжести. Интересно, что об этом же суд апелляционной инстанции просила прокуратура. Но в то же время гособвинитель просил суд оставить обвиняемому тот же срок, что и суд первой инстанции, но признать его условным.

Напомним, в суде первой инстанции прокурор требовал для Устинова шесть лет колонии.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости". Кроме того, полагает надзорное ведомство, суд первой инстанции в нарушение закона не рассмотрел возможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую. В своем ходатайстве заместитель главы надзорного ведомства Юрий Пономарев просил учесть мнение поручителей, положительную характеристику, а также отсутствие судимостей у актера.

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При рассмотрении жалобы судья принял решение просмотреть все имеющиеся в деле видеоматериалы, которые были проигнорированы на процессе в суде первой инстанции. Кроме того, суд приобщил к делу и изучил другие видеоматериалы, которые были получены от свидетелей защиты 26 сентября, на первом заседании апелляционного рассмотрения. Также было приобщено к делу и видео, которое передал потерпевший по делу - сотрудник Росгвардии Александр Лягин.

Кроме того, Мосгорсуд приобщил к материалам дела Павла Устинова вывод эксперта, что актер в ходе задержания не хватал росгвардейца за руки. Судья Елена Иванова, зачитывая описание судмедэкспертизы, представленной защитой, сообщила: "в документе указано, что на видео отсутствует факт захвата рук росгвардейца Устиновым".

Напомним, как сообщалось в ходе первого процесса, в результате инцидента сотрудник Росгвардии получил вывих плеча и несколько недель провел в больнице. Эту ситуацию пояснил председатель общественного Совета МВД Анатолий Кучерена, который заявил, что ранее проведенная судмедэкспертиза была неполной. В Мосгорсуде он защищал интересы Устинова.

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Вину свою осужденный не признал ни сегодня, ни на первом процессе. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. А руку поднял с телефоном, чтобы позвонить своему другу.

После решения апелляционной инстанции стало известно, что адвокаты продолжат добиваться отмены приговора актеру Павлу Устинову. "Защита предоставила весомые доказательства невиновности Устинова. Несмотря на то, что приговор вступил в силу, у нас есть правовые возможности его обжалования", - сказал адвокат Дмитрий Чешков.

Сам Устинов после оглашения решения суда также заявил о своей невиновности и намерении добиться отмены приговора. "Преступления я не совершал, с решением суда не согласен, мы будем добиваться отмены приговора", - сказал осужденный.

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