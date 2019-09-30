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30.09.2019 22:13
Рубрика: Экономика

Евро остается в плюсе

Банк России: отрицательные ставки не затронут вклады физлиц
Текст: Игорь Зубков
Банк России отреагировал на резонанс, вызванный перспективой легализации в РФ отрицательных ставок на депозиты в иностранной валюте.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Как сообщала "РГ" 24 сентября, с предложением разрешить такие ставки выступили банки. Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала журналистам, что ЦБ обсуждает эту идею, позже в ее поддержку высказался заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Отрицательные ставки обсуждаются только по депозитам юрлиц в иностранной валюте

Однако в понедельник первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что предложения касаются только депозитов юрлиц, а применительно к вкладам граждан возможность отрицательных ставок не обсуждается. Об этом он сказал в ходе прямого эфира с гражданами в рамках Международной недели инвесторов, передает РИА Новости.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Речь идет прежде всего о евро. В еврозоне ставки по вкладам и облигациям в этой валюте находятся в минусе из-за политики ЕЦБ. Российские банки уже несколько лет держат ставки по депозитам в евро близкими к нулю (обычно 0,01%) или же не принимают депозиты в этой валюте, поскольку в отличие от банков многих других стран они не могут устанавливать ставки на отрицательном уровне: по Гражданскому кодексу РФ именно банк выплачивает вкладчику проценты, обратной ситуации закон не предполагает. Таким образом, создается почва для спекуляций на разнице между отрицательной и нулевой ставками, от которой могут нести убытки российские банки.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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