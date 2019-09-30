Эксперт об электронных правах: логичное развитие цифровизации жизни

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские права в гаджетах. По его словам, на данный момент в стране идет подготовка к внедрению электронных удостоверений. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

"Заявление ГИБДД о возможности показывать в будущем водительское удостоверение с экрана смартфона - логичное развитие цифровизации жизни, которая рано или поздно приведет к отсутствию необходимости вообще что-либо кому-либо показывать.

В отдельных странах Запада водители не возят с собой никаких "автомобильных" документов: у машины есть два статуса - "в угоне" и "не в угоне", что "пробивается" по VIN-номеру, а водителю достаточно быть трезвым и иметь при себе хоть какое-нибудь удостоверение личности, на основе которого у полиции есть доступ ко всей подноготной, включая наличие водительского удостоверения, права собственности на машину и страховок.

Собственно, и в нашей стране подобная система все ближе к реализации. Вопрос только в том, насколько она будет безопасна с точки зрения защиты информации. Ну и хочется верить, что силы и средства, которые ГИБДД бросает на развитие новых технологий, не идут в минус другим направлениям деятельности, например, по снижению смертности на дорогах", - рассказал эксперт.