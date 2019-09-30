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30.09.2019 08:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Гендиректор "Зенита" высказался об отставке главного тренера "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев уверен, что причиной отставки Олега Кононова стало отсутствие игры у "Спартака". При этом он добавил, что у красно-белых еще ничего не потеряно.

В воскресенье московский "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова. Недовольство тренером выражали болельщики, а причиной увольнения послужило домашнее поражение от "Оренбурга" - 1:2. Оно стало четвертым подряд в РПЛ.

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Об отставке Кононова высказался генеральный директор одного из главных соперников "Спартака" - "Зенита". Александр Медведев уверен, что причиной для такого шага стали не только неудачные результаты, но и игра, которую показывает команда.

"В игровых видах спорта действует старое правило - побеждают игроки, а проигрывает тренер. Четыре поражения подряд - это слишком даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет. Ясно, что терпение имеет свои границы. А самое главное ведь не только в том, что нет результата в таблице, а в том, что не было игры. Такова сложная судьба тренера", - сказал Медведев РИА Новости.

При этом Медведев уверен, что в нынешнем сезоне "Спартак" еще сможет исправить ситуацию и побороться за высокие места. "Прошла треть чемпионата, так что любой клуб может поправить положение", - уверен он.

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