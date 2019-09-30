ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС о ряде нововведений в ПДД, большинство из которых порадует российских водителей.

Прежде всего, ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов на сдачу водительских прав. Проект постановления предполагает, что отрицательную оценку за тест можно будет отменить, в случае если будет удовлетворена жалоба на действия экзаменатора. Новый алгоритм призван сделать процесс сдачи на права более объективным. Кроме того, уточнил Черников, ведомство таким образом рассчитывает повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей.

Второе ожидающееся нововведение связанно уже с самим процессом прохождения таких экзаменов. Акцент будет сделан на проверке умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. В связи с этим изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов. Они будут включать как определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, так и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением.

Более того, сдающему на права предстоит "импровизировать" - место проведения экзаменов по заранее определенной последовательности поворотов и разворотов будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов. Вместе с тем, в интернете и на информационных стендах подразделения будет заблаговременно обозначен перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен.

В то же время Михаил Черников рассказал, что инициатива о продлении до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов не была поддержана, так как не были приведены убедительные аргументы, подтверждающие необходимость внесения проектируемых изменений. Однако есть и хорошая новость - возможность добровольной уплату штрафа в размере половины назначенной суммы в течение первых 20 дней сохранится. По словам Михаила Черникова, такая практика зарекомендовала себя с положительной стороны, благодаря ей водители самостоятельно стараются оперативно отслеживать свои штрафы и оплачивать в установленный срок.

Наконец, глава российской Госавтоинспекции заявил, что о точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений на данный момент говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.

В случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас.