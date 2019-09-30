Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового "Терминатора" 11:34
Новый Land Rover Defender сможет ездить на пульте управления 10:56
Новый Mercedes-Benz C-Class станет "Майбахом" для бедных 09:25
Видео: неосторожные автопогрузчики уронили ж/д платформу 08:17
30.09.2019 11:17
Рубрика: ПДД

ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов

Текст: Борис Захаров
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС о ряде нововведений в ПДД, большинство из которых порадует российских водителей.

Прежде всего, ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов на сдачу водительских прав. Проект постановления предполагает, что отрицательную оценку за тест можно будет отменить, в случае если будет удовлетворена жалоба на действия экзаменатора. Новый алгоритм призван сделать процесс сдачи на права более объективным. Кроме того, уточнил Черников, ведомство таким образом рассчитывает повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей.

Фото: iStock
ГИБДД рассматривает предложения по регулированию движения электросамокатов

Второе ожидающееся нововведение связанно уже с самим процессом прохождения таких экзаменов. Акцент будет сделан на проверке умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. В связи с этим изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов. Они будут включать как определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, так и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением.

Более того, сдающему на права предстоит "импровизировать" - место проведения экзаменов по заранее определенной последовательности поворотов и разворотов будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов. Вместе с тем, в интернете и на информационных стендах подразделения будет заблаговременно обозначен перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен.

В то же время Михаил Черников рассказал, что инициатива о продлении до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов не была поддержана, так как не были приведены убедительные аргументы, подтверждающие необходимость внесения проектируемых изменений. Однако есть и хорошая новость - возможность добровольной уплату штрафа в размере половины назначенной суммы в течение первых 20 дней сохранится. По словам Михаила Черникова, такая практика зарекомендовала себя с положительной стороны, благодаря ей водители самостоятельно стараются оперативно отслеживать свои штрафы и оплачивать в установленный срок.

Фото: iStock
Эксперт посчитал логичным ужесточение наказания за нарушения ПДД

Наконец, глава российской Госавтоинспекции заявил, что о точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений на данный момент говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.

В случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас.

Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
#ПДД