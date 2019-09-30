Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей

В США концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) оштрафован на 40 млн долларов за завышение показателей продаж машин.

Интересно, что расследование началось еще три года назад. C 2012 по 2016 год американское подразделение автопроизводителя искусственно завышало результаты продаж и таким образом вводило в заблуждение акционеров, а также контролирующие органы, информирует Reuters.

И вот сейчас концерн официально согласился с суммой штрафа.

В прошлом году Fiat Chrysler Automobiles передал своим дилерам 4,84 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2017-м, а чистая прибыль выросла на 3% и составила 3,6 млрд долларов.

Ранее "РГ" сообщала, что переговоры о слиянии франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi с Fiat Chrysler Automobiles прекращены. В FCA это решение объяснили политической ситуацией во Франции, при которой не существует реальных условий для подобного слияния. В срыве сделки концерн обвинил французов.

В результате слияния на рынке мог бы появиться новый и третий по величине мировой производитель. Объем продаваемых автомобилей должен был составить до 8,7 млн ​​экземпляров в год, а продукция объединенной компании присутствовала бы на ключевых автомобильных рынках.