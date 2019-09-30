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30.09.2019 20:52
Рубрика: Легковые авто

Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) оштрафован на 40 млн долларов за завышение показателей продаж машин.

Интересно, что расследование началось еще три года назад. C 2012 по 2016 год американское подразделение автопроизводителя искусственно завышало результаты продаж и таким образом вводило в заблуждение акционеров, а также контролирующие органы, информирует Reuters

И вот сейчас концерн официально согласился с суммой штрафа.

Фото: iStock
Свадьбы не будет: слиянию FCA и Renault помешала политика

В прошлом году Fiat Chrysler Automobiles передал своим дилерам 4,84 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2017-м, а чистая прибыль выросла на 3% и составила 3,6 млрд долларов.

Ранее "РГ" сообщала, что переговоры о слиянии франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi с Fiat Chrysler Automobiles прекращены. В FCA это решение объяснили политической ситуацией во Франции, при которой не существует реальных условий для подобного слияния. В срыве сделки концерн обвинил французов.

В результате слияния на рынке мог бы появиться новый и третий по величине мировой производитель. Объем продаваемых автомобилей должен был составить до 8,7 млн ​​экземпляров в год, а продукция объединенной компании присутствовала бы на ключевых автомобильных рынках.

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#Jeep #Fiat #Chrysler