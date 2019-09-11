Новый альянс во главе с Renault-Nissan не сложился

Генеральный директор Renault Тьерри Боллор сообщил, что переговоры о слиянии франко-японского альянса с Fiat Chrysler Automobiles (FCA) прекращены.

"Стороны больше не обсуждают это дело, - цитирует Automotive News топ-менеджера, - всё это в прошлом. Было предложение, оно лежало на столе, но теперь там пусто". Он добавил, что этот факт, конечно же, удручает.

Также Боллор выразил уверенность в том, что и FCA сожалеет о несостоявшемся союзе, так как концерн не получил доступ к платформам Renault-Nissan-Mitsubishi, на которых в 2020 году будет базироваться 70% модельного ряда Альянса.

Также Боллор коснулся темы отставки президента Nissan Хирото Сайкавы, которой потребовал совет директоров компании, когда вскрылись обстоятельства по завышенным выплатам: "Главным приоритетом для Renault является стабилизация ситуации в Nissan, потому что альянс успешен только при условии, когда все его члены чувствуют себя хорошо".

Напомним, в конце мая Fiat Chrysler Automobiles сделал предложение франко-японскому предложение о слиянии, причём на весьма привлекательных для обоих сторон условиях.

В начале июня FCA отозвало свою инициативу. Новый союз явился бы ещё одним камнем преткновения в отношениях Renault и Nissan, которые обострились после ареста в ноябре 2018 года Карлоса Гона. Однако, как сообщала "РГ" ранее, Renault была готова пойти на уступки ради общего блага всех участников переговоров.