Кононова могут оштрафовать за неявку на интервью и пресс-конференцию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем очередном заседании 2 октября рассмотрит вопрос о неявке уже бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова на флеш-интервью и послематчевую пресс-конференцию по окончании встречи 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

"Спартак" в воскресенье со счетом 1:2 проиграл "Оренбургу" и потерпел четвертое поражение в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд. После окончания матча Кононов отказался от обязательного для всех главных тренеров команд РПЛ послематчевого флеш-интервью, тем самым нарушив один из пунктов технического регламента чемпионата. За данное нарушение в дисциплинарном регламенте РФС прописан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Затем журналисты около часа ждали главного тренера или кого-то из представителей клуба на послематчевую пресс-конференцию, однако к ним так никто и не вышел. За это "Спартаку" грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Впоследствии в тот же день "Спартак" объявил об отставке Кононова.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил "Спорт-Экспресс", что вопрос о неявке Кононова на интервью и пресс-конференцию будет рассмотрен на очередном заседании комитета в среду. Издание сообщает, что клуб может переложить штраф на экс-тренера команды.