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30.09.2019 13:10
Рубрика: Власть

Косачев объяснил отказ Великобритании в аккредитации Sputnik

Текст: Галина Мисливская
Оргкомитет конференции Консервативной партии Великобритании не хочет "выносить сор из избы" и потому в нарушение принципов свободы слова отказал российскому агентству Sputnik в аккредитации на мероприятие, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Российскому информагентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию за день до ее начала, хотя заявка российской стороны была подана за месяц. Очередное подтверждение тому, что независимый взгляд на происходящее на мероприятии консерваторов им явно нежелателен", - сказал он РИА Новости.

Фото: gettyimages
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По мнению сенатора, британским политикам удобнее проводить мероприятия "в кругу своих, кто не "вынесет сор из избы" и не скажет вдруг, что король - голый". "Комфортно, конечно, но не очень вяжется со свободой слова", - отметил Косачев.

По его мнению, возможной причиной недопуска на конференцию российского СМИ стало опасение партийцев относительно поведения премьер-министра Бориса Джонсона, выступление которого на конференции уже анонсировано. "Что ж, тогда причина уважительная", - сказал сенатор.

Он также напомнил, что в июле этого года корреспондентам агентства Sputnik и телеканала RT так же отказали в аккредитации на глобальную конференцию по свободе прессы.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Законодательная власть Совет Федерации
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