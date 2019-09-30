Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Жаке Шираке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оставил запись в книге соболезнований в память об экс-президенте Франции Жаке Шираке, открытой в посольстве Пятой республики в Москве.

"Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака - выдающегося государственного деятеля современности", - написал глава МИД.

Понедельник был объявлен во Франции днем национального траура. В настоящее время в Париже проходит церемония прощания с экс-президентом, на которую съехались десятки бывших и нынешних лидеров стран, в том числе президент России Владимир Путин. Накануне в Доме инвалидов с выдающимся политиком могли попрощаться все желающие.

Напомним, Жак Ширак, с 1995 по 2007 год занимавший пост президента Франции, скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. В последние годы политик тяжело болел, его несколько раз госпитализировали. После этого он отошел от общественной и политической жизни. Последний раз экс-президент присутствовал на официальном мероприятии 21 ноября 2014 года.