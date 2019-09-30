За него тут же ухватились по обе стороны океана. Украинские оппоненты Зеленского на радостях потребовали немедленно ознакомить с расшифровками его телефонных разговоров с Путиным. На том же применительно к своему президенту-врагу настаивают демократы на Капитолийском холме…

Какой эффект подобное обнародование может возыметь не только на контакты соответствующих стран с Россией, но и на внешнеполитическую деятельность в целом, можно красочно фантазировать. В некотором смысле мы подошли к порогу смерти дипломатии как рода занятий. Без конфиденциальности, возможности обсуждать важные вещи дискретно и откровенно дипломатия просто не нужна. Общение превращается в обмен официальными заявлениями, демонстрацию силы, тайные подрывные операции (если, конечно, они еще могут оставаться тайными), но только не в диалог с целью о чем-то договориться. И интересно, что такое положение дел - не следствие информационной революции и качественного изменения технологий, как многие ожидали, а результат чудовищных дрязг и профессиональной деградации политического класса сразу многих стран. То есть причина стара как мир, просто теперь в силу глобализации она приняла поистине вселенские масштабы.

Подрыв устоев дипломатии - лишь одно из проявлений деградации правил и норм, на которых базировалось международное общежитие. "Современная международная политика и экономика пришли в состояние последовательной эрозии систем и порядков, выработанных за исторический период после середины XVII века. Причина всеобщей растерянности не в том, что деградируют институты и правила, знакомые нам с середины прошлого столетия (хотя и к ним удивительно прочно привыкли). Под сомнением оказываются более фундаментальные основы международного общения". Так описывает ситуацию в мире очередной ежегодный доклад, подготовленный к XVI заседанию Валдайского клуба, которое открылось в Сочи. Авторы полагают, что мир по многим причинам вступает в длительный период, когда никакого глобального порядка в том понимании, которое было распространено в ХХ веке, просто не будет. Состояние анархии исторически более свойственно международной системе, эпохи "порядков" были скорее исключениями, а та степень стабильность и управляемости процессами, которой достигли в прошлом столетии, вовсе уникальна. И нет предпосылок для того, чтобы она восстановилась. Напротив, ревизии подвергаются практически все основы, которые ее обеспечивали, в том числе теперь уже и казавшиеся очень устойчивыми принципы взаимоотношений в ядерной сфере.

Тема заседания в этом году - "Заря Востока и мировое политическое устройство". Восток в данном случае - огромная часть мира от Западной Азии (Ближнего Востока) до Тихого океана. Это совокупность держав, культур и цивилизаций, которые находились в относительной тени в предшествующие столетия, не имели решающего голоса в том, что касалось формирования принципов международного устройства. Сегодня игнорировать азиатские державы невозможно. Из-за доли мировой экономики, которая на них приходится и продолжает расти. Но и по более общей причине. Западные концепции и представления, которые лежали в основе международной политики (а в последние десятилетия и полностью в ней доминировали), более не справляются с регулированием глобальных процессов. Поведение Соединенных Штатов и Евросоюза, которые явно переключаются на свои дела, можно считать косвенным признанием этого. Зато азиатские державы достигли такого уровня уверенности в себе, что претендуют на активную политическую роль в мире. Тем более, что пространство для влияния расширяется по мере того, как западные державы погружаются в свои проблемы и даже готовы приносить свои международные позиции в жертву внутренним нуждам.

Классическую дипломатию, кстати, на Востоке сейчас ценят куда больше, чем на Западе. Некоторые страны обладают собственной очень богатой традицией и могут дать фору многим из западных визави. Иранцы, например, невероятно изощренные переговорщики. Другие упорно осваивают лучшие практики, стремясь привести дипломатические навыки в соответствие со своими многократно возросшими возможностями (Китай). Третьи мастерски жонглируют дипломатическими подходами вперемешку с силовыми демонстрациями (КНДР). И так далее. Главное - описанного выше феномена, когда дипломатия и внешняя политика вместе с этикой поведения не международной арене летят в топку внутренних процессов, на Востоке сейчас нет.

Пожалуй, впервые за все время на Валдайской конференции не обсуждают отношения с Западом как таковым, разве что по касательной его (США) политику на Востоке. Это не прихоть организаторов, а отражение реальности. Говорить надо на темы, где можно сказать что-то новое и интересное. Запад сейчас, как ни удивительно, оснований ни для того, ни для другого не дает.