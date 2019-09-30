Увеличение страховых выплат в упрощенном порядке всегда только на пользу автовладельцам. Фото: Sureeporn / iStock

До сих пор такая привилегия в качестве эксперимента была только у тех, кто попал в аварию в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Те, кто попал в аварию в других регионах и оформил ее по Европротоколу, могли рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей. Впрочем, чтобы рассчитывать на такую выплату, необходимо соблюдение некоторых условий.

Итак, оформить аварию по Европротоколу можно в случаях, если в аварии участвовали только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО. При этом в аварии не пострадали люди и не причинен ущерб третьим лицам.

Но чтобы рассчитывать на максимальную выплату - 400 тысяч - аварию надо оформить либо с использованием аппаратуры ГЛОНАСС, которая установлена на машине, либо с помощью специального приложения для смартфонов. И в том, и в другом случаях данные о ДТП поступят в информационную систему ОСАГО в некорректируемом виде. Если авария оформлена только на бумаге, то есть путем заполнения извещения о ДТП, то рассчитывать можно только на сумму до 100 тысяч.

Для получения выплаты более этой суммы требуется соблюдение еще одного условия: оба участника аварии согласны с обстоятельствами ДТП. Если такого согласия нет, например, оба участника утверждают, что ехали на зеленый свет, то даже при оформлении аварии с помощью приложения или устройств ГЛОНАСС можно рассчитывать на выплату только до 100 тысяч.

Напомним, что автомобилей, оборудованных ГЛОНАСС, не так уж и много. Тем, кому не повезло с таким оборудованием, нужно скачать бесплатное приложение на свой смартфон. Называется оно "ДТП. Европротокол". В нем все просто и доступно. Также аналогичные приложения разрабатывают сами страховые компании. Использование их приложений тоже легитимно.

Но еще раз повторим, заполнение бумажного извещения о ДТП даже при наличии устройств и приложений - обязательно. Иначе ни на какую страховую выплату рассчитывать не стоит.

Если у участников аварии есть споры, то даже при наличии устройств ГЛОНАСС или мобильного приложения рассчитывать стоит только на выплату в пределах 100 тысяч рублей. Если повреждения более серьезные - то надо оформлять аварию в ГИБДД.

Если есть возражения и нет телематических устройств или мобильного приложения - выход один: сообщать об аварии в ГИБДД и следовать их рекомендациям.

Если сотрудники ГИБДД настаивают на оформлении без них, то нужно смело им сообщать, что обстоятельства ДТП не позволяют оформить аварию без Госавтоинспекции.

Надо сказать, что приложение "ДТП.Европротокол" позволяет проверить полисы ОСАГО. Если у одного из участников полис окажется недействительным, то ни на какое возмещение при оформлении по Европротоколу рассчитывать не стоит. Да и на любое другое возмещение по ОСАГО. В этом случае необходимо вызывать ГИБДД, а потом возмещать ущерб через суд.

Напомним, что с 1 ноября планируется запустить возможность оформлять само извещение о ДТП в электронном виде. Это будет самостоятельное приложение, рабочее название которого "Помощник ОСАГО". Правда, с начала в качестве эксперимента оно будет работать только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Воспользоваться им можно будет только в том случае, если у участников аварии есть согласие в обстоятельствах ДТП. Программное обеспечение другого варианта не предусматривает. Если согласия нет - остается бумажное оформление этого извещения, в том числе с использованием устройств ГЛОНАСС и других приложений. Либо обращение по факту аварии в Госавтоинспекцию.

Если эксперимент даст положительный результат в четырех регионах, его распространят на всю страну. Это возможно к концу 2020 года.