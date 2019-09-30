Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового "Терминатора"

Mitsubishi решила не оставаться в стороне от премьеры новой части боевика, которую когда-то советские мастера синхронного перевода "обозвали" как "киборг-убийца": в России стартуют продажи специальной версии Pajero Sport, посвящённой выходу шестой части франшизы "Терминатор: Тёмные судьбы".

Новое исполнение базируется на комплектации Instyle с дизельной "четвёркой" объёмом 2.4 литра мощностью 181 л.с. По умолчанию мотор агрегатируется с 8-ступенчатым "автоматом" и предложен с системой полного привода. Внедорожник доступен исключительно в чёрном цвете с эффектом "металлик" и 18-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна, тоже чёрного цвета.

Также "терминаторскую" версию Pajero Sport отличают: специальный логотип лимитированной серии на передних крыльях, крышке багажника и на торпедо с пассажирской стороны; капот с названием модели в духе Land Rover; накладки под передним и задним бамперами; расширители колёсных арок и накладки на двери в цвет кузова; хромированная насадка на выхлопной трубе; спойлер на крышке багажника.

Старт продаж новинки запланирован на 1 октября 2019 года. Цена на Pajero Sport лимитированной версии - 3 016 000 рублей. К слову, в Mitsubishi отметили, что количество автомобилей ограничено, но сколькими экземплярами - не уточнили.

Стоимость Pajero Sport в комплектации Instyle и аналогичным силовым агрегатом составляет 2 905 000 рублей. Самый доступный вариант модели предложен с дизелем 2.4 литра и 6-ступенчатой МКП - от 2 439 000 рублей, купить Pajero Sport с бензиновым 3.0 MIVEC мощностью 209 л.с. и "автоматом" можно начиная от 3 009 000 рублей.

Напомним, в июле 2019 года Mitsubishi представила обновлённый Pajero Sport, который уже в 2020-ом может добраться до России.