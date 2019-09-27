Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения рестайлинговых внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX. Обе модели дебютировали в этом году.

Mitsubishi ASX пережил "пластику" в феврале 2019 года. Дизайн выполнен в стилистике L200 и Delica: новые передние крылья, капот, бамперы, оптика. Известно, что обновлённый ASX до России доберётся, но когда это случится, информации нет.

В настоящее время дореформенную версию кроссовера можно купить от 1 229 000 рублей. Моноприводные версии оснащены бензиновым 1.6 MIVEC мощностью 117 л.с. и "механикой", ASX с полным приводом укомплектован 2-литровым мотором на 150 л.с. и вариатором.

В подобной же стилистике перекроили в июле этого года рамный внедорожник Pajero Sport. Разумеется, он будет продаваться в России, но у дилеров он появится, скорее всего, не скоро, потому что японцы намерены сначала локализировать производство модели в Калуге, что произойдёт не раньше второй половины 2020 года.

Pajero Sport во всех комплектациях оснащён системой 4х4. Рядная дизельная "четвёрка" объёмом 2.4 литра выдаёт 181 л.с. и может работать с МКП и 8-скоростным "автоматом". Бензиновый 3-литровый V6, имеющий отдачу 209 л.с., дружит только с автоматической коробкой. Цена на актуальную версию внедорожника на российском рынке начинается от 2 439 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Mitsubishi рассматривает возможность возвращения двух моделей на наш рынок.