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27.09.2019 15:07
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России

Текст: Евгений Костин
Фото: База "Роспатента". Фото: База "Роспатента".
Фото: База "Роспатента".

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения рестайлинговых внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX. Обе модели дебютировали в этом году.

Mitsubishi ASX пережил "пластику" в феврале 2019 года. Дизайн выполнен в стилистике L200 и Delica: новые передние крылья, капот, бамперы, оптика. Известно, что обновлённый ASX до России доберётся, но когда это случится, информации нет.

В настоящее время дореформенную версию кроссовера можно купить от 1 229 000 рублей. Моноприводные версии оснащены бензиновым 1.6 MIVEC мощностью 117 л.с. и "механикой", ASX с полным приводом укомплектован 2-литровым мотором на 150 л.с. и вариатором.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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В подобной же стилистике перекроили в июле этого года рамный внедорожник Pajero Sport. Разумеется, он будет продаваться в России, но у дилеров он появится, скорее всего, не скоро, потому что японцы намерены сначала локализировать производство модели в Калуге, что произойдёт не раньше второй половины 2020 года.

Pajero Sport во всех комплектациях оснащён системой 4х4. Рядная дизельная "четвёрка" объёмом 2.4 литра выдаёт 181 л.с. и может работать с МКП и 8-скоростным "автоматом". Бензиновый 3-литровый V6, имеющий отдачу 209 л.с., дружит только с автоматической коробкой. Цена на актуальную версию внедорожника на российском рынке начинается от 2 439 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Mitsubishi рассматривает возможность возвращения двух моделей на наш рынок.

Фото: База "Роспатента".
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#Mitsubishi