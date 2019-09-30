Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

В СМИ появилось видео, записанное Михаилом Хачатуряном, в убийстве которого обвиняются его дочери. Короткий ролик подтверждает версию адвоката сестер о систематических издевательствах отца над девочками и будет приобщен к материалам дела.

Видео снято в квартире Хачатурянов: отец показывает обстановку в доме и жестко распекает дочерей за беспорядок на кухне. Конец гневной тирады завершается шлепком, который родитель отпускает одной из девочек.

Сами сестры в этот момент испуганно жмутся к стене и выглядят затравленно.

"Чудом сохранилось еще одно подтверждение издевательств отца. Данное видео издевательств Хачатуряна над дочерьми приобщено к материалам уголовного дела", - передает ТАСС слова адвоката сестер Алексея Паршина.

Напомним, резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе. Там было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. На первом же допросе дочери погибшего признались, что убили своего отца. По их словам, с отцом давно у них сложились неприязненные отношения. Девушки сообщили, что на протяжении многих лет отец причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза впоследствии установила, что у Михаила Хачатуряна присутствовало расстройство личности.