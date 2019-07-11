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11.07.2019 21:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми, возбуждено дело

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, которого, по версии следствия, убили родные дочери. Об этом в четверг вечером сообщают информационные агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин (слева) и адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин (слева) и адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин (слева) и адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

"Следственная группа выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступных действий в отношении своих дочерей. По мнению следователей, действия мужчины должны быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ 117, 132 и 133 "истязания", "насильственные действия сексуального характера", "понуждения к действиям сексуального характера", - сообщил источник.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян, убивших своего отца

Напомним, три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. На первом же допросе девушки признали вину. По их словам, с отцом давно у них сложились неприязненные отношения. На протяжении длительного времени, по словам сестер, отец причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна присутствовало расстройство личности. У старшей сестры эксперты также выявили расстройство психики, развившееся на почве домогательств и издевательств со стороны отца. Ее будут судить отдельно.

Было установлено, что Михаил Хачатурян, действительно, при жизни издевался над дочерьми и домогался сексуально до одной из них.

В конце июня Басманный суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения всем трем сестрам Хачатурян - Крестине, Ангелине и Марии. Суд определил им запрет определенных действий. Сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с девятнадцати вечера до семи утра. Не разрешено использовать любые виды связи, в том числе интернет, за исключением стационарного телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом.

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