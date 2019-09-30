Пожаловавшемуся на Трампа осведомителю предоставлена федеральная защита

Сотрудник американской разведки, написавший жалобу из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, находится под федеральной защитой.

Об этом сообщает телекомпания CBS, ссылаясь на данные документов, которые оказались в ее распоряжении. Уточняется, что осведомитель был взят под защиту, так как он (или она) беспокоится за свою безопасность.

В воскресенье Трамп написал в Twitter, что хотел бы встретиться с человеком, который написал на него жалобу, а также с тем, кто предоставил осведомителю данные о разговоре с Зеленским, пишет ТАСС.

Напомним, утверждения анонимного сотрудника американской разведки о том, что Трамп оказывает давление на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок, вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Сообщалось, что Трамп якобы попросил президента Украины инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Позже министерство юстиции США заявило, что изучило содержание разговора Трампа и Зеленского и не нашло в нем нарушений закона.