Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя "Рольфа"

Мосгорсуд посчитал законным заочный арест основателя крупнейшего в РФ автодилера "Рольф" Сергея Петрова, оставив прежнее решение суда без изменений, сообщает РИА Новости. Напомним, его обвиняют в незаконном присвоении и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Сергея Петрова. Тогда же стало известно, что с 7 августа Петров объявлен в международный розыск.

По данным следствия, фигурант находится в Австрии, где имеет гражданство.