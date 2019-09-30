В понедельник Арбитражный суд Москвы не разрешил судебным приставам вскрывать помещения частного музея "Институт русского реалистического искусства".

По мнению представителей Федеральной службы судебных приставов, в хранилище этого музея могут находиться арестованные картины, принадлежавшие одному из бывших фактических хозяев Промсвязьбанка Алексею Ананьеву. Напомним, еще в мае в рамках дела по иску этого банка о взыскании с бывших контролирующих лиц кредитного учреждения более 282 миллиардов рублей убытков суд наложил арест на имущество ответчиков. В том числе на дорогостоящие картины, принадлежавшие Ананьеву и переданные им, как сказано в определении суда, в оперативное управление музею. Банкир находится в розыске и по решению суда заочно арестован.

В ходе судебного заседания по ходатайству приставов представитель музея сообщил, что еще 5 сентября судебным приставам была предоставлена возможность беспрепятственно осмотреть все помещения музея. В тот день осмотр длился более 11 часов. И больше, по словам юриста музея, "к ним в последующие дни никто не обращался". Он заявил о готовности пустить в музей приставов в любое время.

Представитель федерального ведомства, в свою очередь, обращение в суд мотивировал тем, что 6 и 7 сентября приставы не смогли попасть в музей.

Арбитражный суд не разрешил приставам вскрывать помещения частного столичного музея картин

В ходе судебного процесса представители Промсвязьбанка заявляли, что в отношении имущества ответчиков, перешедшего к третьим лицам, банк намерен подать иски об оспаривании сделок. В частности, уже оспаривается брачный договор, по которому Алексей Ананьев передал всю недвижимость и около 5 тысяч произведений искусства своей жене.

После рассмотрения ходатайства пристава был оглашен судебный акт, в котором записано: "Заявление судебного пристава-исполнителя о разрешении совершения исполнительных действий по вскрытию, входу и осмотру нежилых помещений - оставить без удовлетворения".