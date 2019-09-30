Игорь Шалимов возглавил "Ахмат"

Сразу после окончания матча 11-го тура РПЛ "Сочи" - "Уфа", в котором грозненцы уступили 0:2, главный тренер клуба Рашид Рахимов подал в отставку, которая были принята руководством клуба. Президент "Ахмата" Магомед Даудов сообщил, что после отставки Рахимова ведется работа по поиску нового главного тренера.

Через несколько часов стало известно, что поиски тренера на вакантную должность завершены. "Ахмате" продолжит свою тренерскую карьеру Игорь Шалимов, ранее возглавлявший "Краснодар". Об этом Даудов сообщил в Instagram.

"Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с "Уфой". Занять должность главного тренера команды "Ахмат" я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает Премьер-Лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждёт не менее яркая карьера", - написал он.

По словам Даудова, в новый тренерский штаб также войдут старший тренер Магомед Адиев, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин.

"В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе. Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень", - сообщил Даудов.