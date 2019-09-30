Руководство "Ахмата" приняло отставку Рашида Рахимова

После поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура РПЛ главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимова попросил об отставке. Президент клуба Магомед Даудов эту просьбу удовлетворил.

Грозненский клуб крайне неудачно начал нынешний сезон и после 11 матчей набрал всего 9 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. После поражения от "Сочи" Рашид Рахимов был крайне недоволен не только результатом, но и ситуацией в целом.

"Я считаю, что мне не следует продолжать работу. Надо сделать встряску команды или что-то еще. Я попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я уже сказал команде, что не вижу смысла продолжать. Хотел бы дать возможность встряхнуться команде и поработать кому-то другому", - заявил тренер в эфире "Матч Премьер".

И президент "Ахмата" Магомед Даудов отреагировал на просьбу тренера, объявив об отставке.

"Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача - занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям", - написал Даудов на странице в Instagram.