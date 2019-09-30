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30.09.2019 02:56
Рубрика: В мире

Советники предложат Трампу стратегию реагирования на импичмент

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Советники из Белого дома в понедельник могут предложить президенту США Дональду Трампу варианты стратегии в связи с началом процедуры импичмента. Такую информацию распространил телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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По их данным, среди тех, кто предложит президенту "план быстрого реагирования" - исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне, которые разрабатывали стратегию на основе опыта объявления импичмента экс-президенту США Биллу Клинтону.

По данным источников, в Белом доме убеждены, что в ситуации с угрозой импичмента Трампу могут помочь тщательно спланированные юридические и политические ответные действия, пишет РИА Новости.

Фото: AP Photo/Richard Drew
Трамп создал группу по защите себя от импичмента

Напомним, на прошлой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Шести комитетам было дано указание приступить к проведению собственных расследований. По словам Пелоси, Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.

Поводом для начала процедуры импичмента стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами
В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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