Советники предложат Трампу стратегию реагирования на импичмент

Советники из Белого дома в понедельник могут предложить президенту США Дональду Трампу варианты стратегии в связи с началом процедуры импичмента. Такую информацию распространил телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники.

По их данным, среди тех, кто предложит президенту "план быстрого реагирования" - исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне, которые разрабатывали стратегию на основе опыта объявления импичмента экс-президенту США Биллу Клинтону.

По данным источников, в Белом доме убеждены, что в ситуации с угрозой импичмента Трампу могут помочь тщательно спланированные юридические и политические ответные действия, пишет РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Шести комитетам было дано указание приступить к проведению собственных расследований. По словам Пелоси, Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.

Поводом для начала процедуры импичмента стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.