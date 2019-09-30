В Кремле нет понимания по срокам встречи "нормандской четверки"

Журналисты спросили на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть ли уже понимание по срокам "нормандского формата" по итогам беседы Путина и Макрона.

Песков пояснил, что не стал бы называть это беседой: "Просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви".

"Совершенно кратко, буквально перебросился несколькими словами с Эммануэлем Макроном, уже выходя из церкви. Собственно, французы естественно выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж", - также сказал пресс-секретарь российского лидера.

"Понимания никакого нет по срокам "нормандского формата"", - заключил представитель Кремля.