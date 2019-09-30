Владелец сдал по трейд-ин Lada Granta с миллионным пробегом

В один из дилерских центров Lada пригнали седан Granta, купленный в 2013 году. За всё время эксплуатации владелец намотал 940 777 километров и сдал автомобиль по программе трейд-ин.

О Lada Granta с почти миллионным пробегом сообщает портал лада.онлайн. За шесть лет вазовский бюджетник пережил три ремонта двигателя, один из которых капитальный, два других коснулись замены поршневых колец. Также три раза было поменяно сцепление (вероятно, имеется в виду диск - прим. "РГ") и один раз - подшипники в коробке передач.

Отмечается, что у автомобиля был единственный хозяин, который ездил на Lada Granta каждодневно, для работы в качестве такси машина не использовалась.

Как отмечает Денис Клименчук, опубликовавший пост о рекордной Granta, клиент "доволен машиной, менять будет на такую же".

Напомним, ранее "РГ" рассказывала об универсале Lada Priora с миллионным пробегом: этот километраж автомобиль прошёл всего за три года.