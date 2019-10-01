Депутат Госдумы пригласил эко-активистку Грету Тунберг в Россию

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с идеей пригласить Грету Тунберг в Россию. Парламентарий написал письмо 16-летней шведской активистке.

"Мы не должны молчать, когда дело касается нашего будущего. Приглашаю вас выступить с речью перед российской молодежью в любую удобную для вас дату", - говорится в послании, отрывки из которого публикует РИА Новости.

Власов является самым молодым депутатом Госдумы. Он был восхищен силой воли и энергией, с которой эко-активистка борется за спасение планеты.

Недавно Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке и обвинила мировых лидеров в украденном детстве.