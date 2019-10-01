Kia обновила седан Cerato для России

С 1 октября 2019 года в дилерских центрах Kia можно купить Cerato в обновлённых комплектациях. Топовые версии Premium уступили место исполнению GT Line, которое щеголяет спортивными элементами стайлинга.

Седан в комплектации Luxe теперь имеет доступ к компонентам Яндекс.Авто: навигатору и голосовому помощнику "Алиса". Также "люксовый" Cerato обзавёлся мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида. "Алиса" и Яндекс.Навигатор доступны для комплектаций, идущих выше Luxe, например, Prestige.

Cerato Prestige обновили ещё и за счёт системы бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой и электропривода складывания зеркал заднего вида.

Топовые комплектации Premium и Premium+ были отправлены в отставку, и их место заняли версии "под спорт": GT Line и GT Line+ соответственно. Опознать новобранцев не сложно: их отличает наличие спойлера, чёрные глянцевые накладки на порогах и зеркалах заднего вида, задний диффузор и решётка радиатора с красной вставкой и шильдик с названием комплектации.

В салоне таких Cerato установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, рулевое колесо с подрулевыми переключателями, на педалях - металлические накладки. Стоит обратить внимание, что в Cerato GT Line сиденья имеют комбинированную отделку, а у седана в версии GT Line+ они обтянуты кожей полностью.

Напомним, моторная гамма представлена бензиновыми двигателями объёмом 1.6 и 2.0 литра мощностью 128 и 150 л.с. Для 128-сильного доступны 6-ступенчатые "механика" и "автомат", для 150-сильного - только АКП.

Цена на седан в базовой комплектации в результате пересмотра состава комплектаций не изменилась - от 1 134 900 рублей. Купить Cerato с сервисами "Яндекса" можно начиная от 1 204 900 рублей.

Напомним, ранее Kia начала российский продажи фастбека Stinger в новой комплектации, которая тоже получила аксессуары из линейки GT Line.