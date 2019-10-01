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01.10.2019 08:22
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Сегодня, 1 октября 2019 года, на заводе Toyota в Санкт-Петербурге стартует серийное производство нового поколения RAV4, дебютировавшего прошлой осенью на автосалоне в Париже. "Российская газета" публикует цены и комплектации кроссовера.

Как сообщала "РГ" ранее, в России новинка будет предложена с двигателями объёмом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат". Выбрать тип привода теперь можно из трёх вариантов: передний (только для мотора 2.0 литра), подключаемый полный, новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В стандартную комплектацию нового Toyota RAV4 входят: светодиодные фары и фонари; омыватель фар; рулевая колонка с регулировкой по вылету и наклону; мультируль; электростеклоподъёмники; датчик света; датчик давления в шинах; система выбора из трёх режимов движения; мультимедиа с 7-дюймовым экраном; комплект подушек безопасности (фронтальные, боковые для переднего ряда, шторки, коленная для водителя); системы антипробуксовки, курсовой устойчивости, помощи при подъёме; "зимний пакет", в который включены обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя, наружные зеркала заднего вида и подогрев передних сидений и рулевого колеса.

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей. Кроссовер в комплектации "Комфорт" на переднем приводе, с аналогичным двигателем и вариатором стоит от 1 980 000 рублей, купить полноприводную новинку можно начиная от 2 087 000 рублей.

Купить RAV4 с 2.5-литровым мотором (4х4 и "автомат") можно начиная от 2 280 000 рублей, самая дорогая версия со стандартным набором опций обойдётся в 2 661 000 рублей. Напомним, за RAV4 прошлого поколения просили минимум 1 616 000 рублей, то есть прибавка составила порядка 140 000 рублей.

Информация о старте продаж будет объявлена в рамках церемонии запуска серийного производства модели 1 октября 2019 года.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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#Toyota