Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник"

Вчера в Индии состоялся старт продаж бюджетного "паркетника" с крепким названием Suzuki S-Presso, но сегодня, 1 октября 2019 года, удар по доступности конкурента нанесла компания Renault, выкатившая в дилерские центры обновлённый псевдокросс Kwid.

Renault Kwid, как и предполагалось, позаимствовал множество решений у весеннего концепта City K-ZE, который в Китае уже перевоплотился в серийный бюджетный электрокар. Передняя часть и "корма" оказались точной копией City K-ZE за исключением мелких деталей, например, рисунка решётки радиатора. В топовой комплектации Climber хэтчбек посажен на колёса с 14-дюймовыми дисками, имеет накладки на дверях, на крыше - рейлинги.

Заявленный клиренс автомобиля - 184 мм, но при этом не уточняется, для какой комплектации актуален этот параметр. Напомним, это на 4 мм больше, чем у дореформенного Kwid. И это особенно странно, если взглянуть на параметр высоты: у предшественника он составляет 1513 мм, а у обновлённой версии модели - 1490 мм с учётом рейлингов. В замерах расстояния от бампера до бампера тоже победил Kwid: 3731 мм против 3679 мм.

Интерьер, конечно, претерпел некоторые изменения, самые крупные из которых коснулись дизайна рулевого колеса, приборной панели, у которой теперь есть отдельная секция под отображение оборотов двигателя, возможности заказать модель с новой 8-дюймовой мультимедиа. В версиях с автоматизированной механической трансмиссией (АМТ) селектор выбора режима движения реализован через компактную "шайбу".

В стандартную комплектацию Renault Kwid с мотором 0.8 литра входят подушка безопасности водителя, ABS, функция напоминания о непристёгнутых ремнях безопасности, ассистент предупреждения о превышении скорости (лимитер), задние датчики парковки. Для Kwid с литровым двигателем в "базе" предусмотрены подушка безопасности переднего пассажира и стеклоподъёмники.

По техническим характеристикам новинка идентична предшественнику. Трёхцилиндровый двигатель объёмом 0.8 литра развивает 54 л.с. и доступен только с 5-ступенчатой МКП, в то время как литровый мотор выдаёт 68 л.с. и может быть сагрегатирован ещё и с 5-скоростным "роботом".

И вот мы подошли к самому главному - к цене: 283 000 рупий за самую доступную версию Renault Kwid. По актуальному курсу это составляет примерно 259 000 рублей. За хэтчбек с литровым мотором просят минимум 433 000 рупий, что эквивалентно 396 000 рублей.

Дешевле Renault Kwid только Datsun Redi-Go, который стоит от 280 000 рупий. Однако главным конкурентом Kwid считается новый Suzuki S-Presso, который при аналогичном базовом наборе оборудования можно купить минимум за 369 000 рупий, но здесь - ремарка: у "паркетника" Suzuki стандартным является 68-сильный двигатель объёмом один литр.