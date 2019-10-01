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01.10.2019 20:14
Рубрика: Легковые авто

От 650 рублей в час: Hyundai будет сдавать в аренду автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility. Сервис представляет собой разновидность аренды, с его помощью можно взять автомобиль напрокат на определенный период времени. Речь идет о кроссоверах Creta, Tucson, Santa Fe и минивэне H1.

Фото: Пресс-служба Renault.
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В приложении (оно появится в App Store и Google Play 14 октября) пользователи смогут выбрать тарифы Freedom (от одного месяца до года), Country (от суток до одного месяца) или City (от часа до суток).

Стоимость часовой аренды Creta обойдется в 650 рублей, Tucson стоит 700 рублей за час, а Santa Fe - 800 рублей. Примечательно, что в каршеринге "Яндекс. Драйв" за ту же Creta надо будет заплатить всего 565 рублей.

Стоимость подписки Country на Santa Fe будет составлять от 5 550 рублей в сутки, на Tucson - от 4 050 рублей, на Creta - от 3 000 рублей и H-1- от 5 050 рублей в сутки.

По подписке City автомобилисты смогут протестировать топовые версии кроссоверов Hyundai. Стоимость часа услуги - от 650 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Понятно, что с помощью такого сервиса корейская компания пытается привлечь молодую аудиторию больших городов, которая сейчас "подсела" на каршеринг. Консервативные покупатели в России (а их довольно много) вряд ли оценят эту идею.

Кстати, в начале года сервис по аренде авто в нашей стране запустила Volvo. По замыслу шведов, участники программы - предприниматели и владельцы бизнеса. Им предоставили возможность пользоваться Volvo любой модели на срок от года до пяти лет. Компания пока не сообщала о результатах работы своей программы.

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#Hyundai