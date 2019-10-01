Пушков: Трамп может обидеться на Зеленского

Сенатор Алексей Пушков оценил последствия отказа украинского лидера Владимира Зеленского от расследования "дела Байдена" по просьбе Белого дома. "Если Зеленский откажет, Трамп обидится", - дипломат в Twittеr.

Пушков подчеркнул, что ранее Зеленский сначала обещал разобраться с делом Байдена, а теперь поменял свою позицию. По его мнению, это может вызвать недовольство хозяина Белого дома.

Ранее Пушков заявлял, что читает глупым заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Напомним, на прошлой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.