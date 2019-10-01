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01.10.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саранске коммунальщики заплатят за массовую гибель рыбы в реке

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Муниципальное предприятие "Саранскгорводоканал" заплатит за массовую гибель рыбы в реке Саранка. Сумма ущерба составила более 113 тысяч рублей.

Как сообщила прокуратура Мордовии, такое решение принял Ленинский районный суд столицы республики, удовлетворив иск надзорного ведомства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Напомним, что экологическое ЧП в Саранске произошло шестого июня текущего года. Горожане, гулявшие по набережной у парка имени Пушкина, были шокированы, увидев огромное количество погибшей рыбы на поверхности воды. От реки исходил зловонный запах.

Случившееся вызвало бурный общественный резонанс. "Почти все утки вышли из отравленной воды. Раки выползли на берег! Вся вода в разводах", - делились возмущением очевидцы в городских пабликах в социальных сетях.

Проведенная правоохранительными органами проверка показала, что причиной ЧП послужила авария на коллекторе. В результате канализационные стоки попали в дренаж возле дома № 15А на улице Фурманова.

- В результате аварийного сброса загрязняющих веществ в воду реки Саранка через дренажный коллектор, предназначенный для сброса ливневых вод, установлено превышение концентрации загрязняющих веществ в десятки раз относительно предельно допустимой, - уточнили в прокуратуре республики.

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По данным надзорного ведомства, погибло два вида рыб - карась серебряный и речной окунь. После проведения токсикологического и гидрохимического анализов проб воды установлено, что массовая гибель рыбы была связана с кислородным голоданием, вызванным загрязнением среды обитания.

Прокурор Ленинского района обратился с исковым заявлением о возмещении коммунальным предприятием ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Организация, нарушившая требования закона об охране окружающей среды, выплатит 113 тысяч рублей в бюджет городского округа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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